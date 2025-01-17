ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok yasağını onayladı

İHA

ABD'nin TikTok’a yönelik yasa mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Mahkeme, yasaların ifade özgürlüğüne aykırı olmadığını belirterek, ABD hükümetinin TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketiyle ilgili ulusal güvenlik endişelerini dile getirdiğine karar verdi. Bu yasa 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

"UYGULAMA, AMERİKALILARIN TELEFONLARINDA CASUSLUK YAPIYOR"

Geçen yıl, ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin başka bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 360'a karşı 58 oyla kabul etmişti.

Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu yasa, Amerikalıları ve özellikle çocukları TikTok'un Çin propagandasının olumsuz etkilerinden koruyor. TikTok, Amerikalıların telefonlarında bir casus balonu gibidir.

TİKTOK CEO'SU: "GERÇEKLER VE ANAYASA BİZİM YANIMIZDA"

TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanan yasayı engellemek için başlatılan yasal mücadelenin kazanılmasını umduklarını belirtmişti: