ABD'de 10 eyalet, tekelcilik suçlamasıyla Google'a dava açtı

ABD'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki "rekabete aykırı kullanımları" nedeniyle Google aleyhine dava açtıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde 40 ABD eyaletinin birleşerek Facebook'a dava açtığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Yeni gelen bilgilere göre, eyaletlerden bir dava da arama devi Google'a geldi.

10 EYALETTEN GOOGLE'A DAVA

Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah başsavcılarının imzasıyla açılan kamu davasında, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiği ve rekabeti engellediği ileri sürüldü.

Başsavcı Paxton, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir deve dönüşen bu şirket gücünü piyasayı manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve siz tüketicilere zarar vermek için kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google ise yayınladığı açıklamada, Paxton'ın iddialarını "temelsiz" olarak niteleyerek, internet reklam fiyatlarının son 10 yılda düştüğünü, bunun rekabetçi bir piyasanın işareti olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu temelsiz iddialar karşısında mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız." ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı da Google'a dava açmış ve şirketi tekelcilikle suçlamıştı.

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