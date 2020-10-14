ABD'de Ay'a iniş için deneme uçuşu

ABD'nin Teksas eyaletinde test uçuşu yapılan "New Shepard" adlıaraç, 106 kilometre yükseklikte 10 dakika kaldıktan sonra paraşütle Teksas'ta bir çöle indi.

ABD'nin yıllar sonra yeniden Ay'a insanlı yolculuk hayalini gerçekleştirme yolunda bir adım daha atıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis Ay'a iniş programı kapsamında gerçekleşen test uçuşunda, Teksas merkezli Southwest Araştırma Enstitüsünce, manyetik bir asteroit örnekleme deneyi ve bir mini roket yakma testi gerçekleştirildiği açıklandı.

DOMATES TOHUMU VE ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ KARTPOSTALLAR TAŞINDI

Ayrıca ABD ve Kanada'daki okul çocuklarına dağıtılacak 1,2 milyon domates tohumu ve çocuklar tarafından çizilen uzay temalı on binlerce kartpostalın da bilimsel bir deneyin parçası olarak test uçuşu esnasında kapsülde taşındığı belirtildi.

2015'TE BERİ 13. TEST UÇUŞU

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, test uçuşu sonrası Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda uçuş için tebriklerini ifade ederek NASA'nın, ''belirtilen konumlarda tam olarak Ay'a inme kabiliyetine ihtiyacı olduğu'' konusunu vurguladı.

Teknik sorunlar nedeniyle son uçuşu üç hafta erteleyen Blue Origin, 2015 yılından bu yana 13. New Shepard uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

AY'E YENMİ SEYAHAT 2024'TE

Beyaz Saray'ın belirttiği son tarih olan 2024 yılı sonuna kadar Ay'a astronotlu iniş gerçekleştirebilmek için Blue Origin dışında, SpaceX ve Dynetix firmaları da çalışmalarını sürdürüyor.