ABD'de bir mahkeme, Donald Trump'ın TikTok yaptırımlarına dur dedi

ABD'de federal yargıç, Donald Trump'ın Çinli sosyal medya platformu TikTok'un cihazlara indirilmesini yasaklamaya yönelik adımlarına itiraz etti.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşma sağlamış, ancak bu anlaşma hiçbir zaman sonuçlanmamıştı.

MAHKEME TRUMP'A YİNE DUR DEDİ

Trump yönetiminin TikTok yasağı ile ilgili çalışmaları sürerken, mahkemeden yeni bir engel haberi geldi.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, açıkladığı kararda, Ticaret Bakanlığı'nın uygulamayı yasaklamaya yönelik kararı ile "ileri gitmiş olabileceğini" belirterek, TikTok'a uygulanacak ekonomik yaptırımlarını engelledi.

Aslına bakacak olursak, Trump yönetimine TikTok konusunda ilk defa bir mahkeme dur demiyor.

Daha önce Trump yönetimi, 27 Eylül'de TikTok'u Google Play Store ve App Store'dan yasaklayacağını duyurmuş, ancak hükümetin yasaklama kararı, yürürlüğe girmeye saatler kala başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alınmıştı.

TIKTOK, ANAYASAYA AYKIRI DİYOR

TikTok, iOS ve Android uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.

Öyle görünüyor ki ABD ile TikTok arasındaki anlaşma kesinleşene kadar Trump yönetimi, Çinli uygulamayı yasaklamak için elinden geleni yapacak.