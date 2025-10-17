ABD'de elektrikli araç satışları 3. çeyrekte rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğinde elektrikli araç satışları, 30 Eylül'de sona eren federal teşviklerin etkisiyle rekor kırmayı başardı.

Cox Automotive verilerine göre, bu dönemde 438 bin 500 adet elektrikli araç satıldı ve bu segmentin toplam pazar payı yüzde 11'e yükseldi.

Bu rakam, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik satış olarak tarihe geçti.

Elektrikli araçlar, üçüncü çeyrekte tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 11'ini oluşturarak, bir önceki rekor olan yüzde 8,7'lik oranı geride bıraktı.

TESLA LİDER AMA PAYI DÜŞÜYOR

Pazarın lideri Tesla, yüzde 41'lik payla ilk sırada yer alsa da bu oranın, dört yıl önceki yüzde 80'lik pazar payının oldukça altında kalması dikkat çekti. Bu durum, pazardaki rekabetin arttığını gösteriyor.

General Motors (GM) ise, çeyreğin en çok satan üçüncü elektrikli modeli olan Chevrolet Equinox EV'nin güçlü performansıyla pazar payını yüzde 15'e yükselterek Tesla'ya en çok yaklaşan rakip oldu.