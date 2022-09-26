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    ABD'de görülen gizemli cismin sırrı çözüldü

    ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu tespit edildi.
    • 26.09.2022 - 09:07
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    ABD'de görülen gizemli cismin sırrı çözüldü

    Son zamanlarda SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya göndermeye devam ederken, aynı zamanda bazı görüntüler halkta paniğe neden oluyor.

    Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren "gizemli" gök cismi, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

    Falcon 9 roketi çıktı

    AA'nın haberine göre cismin, SpaceX firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.

    SpaceX'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.

    Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte sık sık bu tür fotoğraflar karşımıza çıkabilir.

    starlink


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