ABD'de hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik, binlerce insanı öldürüyor

ABD’li araştırmacılar, ülkedeki hayvancılık faaliyetlerinin hava kalitesini düşürdüğünü ve yılda yaklaşık 18 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ABD’de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin en çok Kaliforniya, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve mısır yetiştiriciliği ile ünlü Corn Belt bölgesinin batı kesiminde ölümlere yol açtığı belirtildi.

ATIK VE GÜBRE UYGULAMALARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN ÇAĞRISI

Çalışma kapsamında, kullanılan hayvan yemi ve gübre uygulamalarını değiştirmeye yönelik tedbirlerin yılda yaklaşık 8 bin ölümü engelleyebileceği bildirildi. Araştırmacılar, hayvancılık atık yönetimi ve gübre uygulamalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Üretici faaliyetlerine yapılacak müdahalelerin kirliliğe bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yılda yaklaşık 3 bin 600 ölümü önleyebileceği ifade edildi.

"ET TÜKETİMİ AZALTILMALI"

Araştırmacılar, özellikle et tüketiminin azaltılması için müdahalede bulunulması önerisinde bulundu. Öte yandan, kırmızı et yerine beyaz et tüketiminin yılda 6 binden fazla ölümü önleyebileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar, et üretiminin küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı olduğunu vurguladı.