ABD'de mahkeme, tekelcilik davasında Google'ı suçlu buldu

Haber Merkezi

ABD Doğu Virginia Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Leonie Brinkema, Google'ın çevrimiçi yayıncı reklam sunucusu pazarı ve reklam alıcılarını reklam satıcılarıyla buluşturan reklam değişimi pazarında "kasıtlı olarak tekel gücü elde etmek ve sürdürmek"ten sorumlu olduğuna karar verdi.

Yargıç Brinkema, 115 sayfalık kararında, Google'ın müşterilerine rekabeti engelleyici uygulamalar dayatarak ve istenen ürün özelliklerini ortadan kaldırarak tekel gücünü daha da sağlamlaştırdığını belirtti.

GOOGLE KISMİ ZAFER ELDE ETTİ, KARARA İTİRAZ EDECEK

Yargıç, Adalet Bakanlığı'nın Google'ın çevrimiçi reklam pazarının reklam veren reklam ağları segmentinde tekel olduğuna dair yeterli kanıt sunamadığına hükmettiğinde ise Google kısmi bir zafer kazandı.

Bu kısmi zaferi değerlendiren Google, mahkemenin diğer kararlarına itiraz edeceğini açıkladı.

Google'ın Düzenleme İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu davanın yarısını kazandık ve diğer yarısına itiraz edeceğiz. Mahkeme, reklamveren araçlarımızın ve DoubleClick gibi satın almalarımızın rekabete zarar vermediğini tespit etti. Mahkemenin yayıncı araçlarımızla ilgili kararına katılmıyoruz. Yayıncıların birçok seçeneği var ve Google'ı seçiyorlar çünkü reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun fiyatlı ve etkili."

GOOGLE'IN HUKUKİ MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Google'ın hukuki sorunları bu davayla sınırlı değil. Önümüzdeki hafta Washington'daki bir mahkeme, Google'ı Chrome Tarayıcısını satmaya ve arama motoru pazarındaki hakimiyetini azaltmak için başka adımlar atmaya zorlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ile yeni bir davaya başlayacak.