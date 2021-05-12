ABD'den Facebook'a çağrı: Instagram'ın çocuk sürümünden vazgeçin

ABD’de 44 eyalet başsavcısı Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e mektup yazarak çocuklar için Instagram planından vazgeçmesini istedi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, çocuklara daha güvenilir bir ortam sağlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın çocuklara özel bir sürümünün yayınlanacağından bahsetmiştik.

Bildiğiniz gibi Insagram'ın mevcut politikasına göre 13 yaş altı çocukların uygulamayı kullanması yasak. Ancak üyelik oluştururken bu yasağı kolaylıkla aşmak mümkün.

Bunun farkında olan Instagram, yeni sürümle çocukları tamamen güvence altına almak istiyor.

ABD'DEKİ EYALETLERDEN MARK ZUCKERBERG'E MEKTUP

ABD’de 44 eyalet başsavcısı Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e mektup yazarak çocuklar için Instagram planından vazgeçmesini istedi.

Eyalet başsavcıları kaleme aldıkları mektupta, önerilen platformun çocuklara zarar verebileceği konusunda Zuckerberg'i uyardı ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri dile getirdi.

Mektupta, "Sosyal medya kullanımı, sosyal medya hesabına sahip olmanın zorluklarını aşacak donanıma sahip olmayan çocukların sağlığı ve refahı için zararlı olabilir. Küçük çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri daha güvenli pek çok yol var." ifadeleri kullanıldı.

Bir Facebook sözcüsü, şirketin Instagram'ın çocuk sürümünü geliştirirken kanun koyucular ve düzenleyicilerle birlikte çalışacağını, çocukların güvenliğine ve mahremiyetine önem verdiklerini söyledi.

HENÜZ PLANLAMA AŞAMASINDA

Herhangi bir reklam içermeyecek ve 13 yaşın altındaki çocuklar için geliştirilecek Instagram sürümünün, daha planlama aşamasında olduğu belirtiliyor.