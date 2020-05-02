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ABD'li pilot, çizdiği rotayla valiye küfretti

ABD'li pilot, çizdiği rotayla valiye küfretti

ABD'de bir pilot, karantina süresini uzatan valiye tepki göstermek için hem çizdiği rotayla valiye küfretti, hem de ok işaretiyle valinin köşkünü gösterdi.