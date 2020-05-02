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    ABD'li pilot, çizdiği rotayla valiye küfretti

    ABD'de bir pilot, karantina süresini uzatan valiye tepki göstermek için hem çizdiği rotayla valiye küfretti, hem de ok işaretiyle valinin köşkünü gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 11:15
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    ABD'li pilot, çizdiği rotayla valiye küfretti

    Geçtiğimiz hafta kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünde bir ilke imza atan Türk Hava Yolları, gökyüzüne çizdiği rotayla ülkemizin üzerinde en büyük Türk bayrağını oluşturmuştu.

    ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Pilot Ed Frederick,, Türk Hava Yolları'nın yöntemini kullanarak farklı bir olaya imza attı.

    Yaşadığı bölgede karantina süresini uzattığı için valiye tepki gösteren pilot, uçağıyla gökyüzüne ''F U'' (F*ck you) yazarak tepkisini dile getirdi.

    abd

    VALİNİN KÖŞKÜNÜ GÖSTERDİ

    Ed Frederick Michigan valisi Gretchen Whitmer'ın karantina süresini 28 Mayıs'a kadar uzatmasına tepki gösterdi. Öfkeli pilot, yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından valiye küfretmekle kalmadı, aynı zamanda gökyüzüne çizdiği ok işaretiyle valinin yaşadığı köşkü de hedef gösterdi.

    Yaptığı işin bir güç gösterisi olduğunu belirten Frederick, "Hükûmet yetkilileri, hangi partiden oldukları fark etmeksizin boş durmayıp bir şey yaptıklarını kanıtlamak için, sonuçlarını düşünmeden kararlar alıyorlar." ifadelerinde kullandı.

    Instagram: @eshteknoloji

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