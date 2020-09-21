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    ABD'nin TikTok'u satın almasının ardından TikTok Global kuruluyor

    ABD'nin, TikTok'un ülkedeki operasyonlarını satın almasının ardından, TikTok Global şirketi kurulacak ve uygulamanın ABD'deki hizmetleri bu merkezden yürütülecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 11:09
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    ABD'nin TikTok'u satın almasının ardından TikTok Global kuruluyor

    Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

    ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

    Donald Trump'ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından, sosyal medya platformu TikTok'un geleceğine dair belirsizlik sona erdi.

    tiktok

    TIKTOK GLOBAL KURULUYOR

    Yapılan anlaşmaya göre ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak ve iki şirket TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek.

    Anlaşma kapsamında, genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak ve hizmetler bu merkezden yürütülecek.

    HALKA ARZ EDİLECEK

    ByteDance tarafından yapılan açıklamada; Oracle, Walmart ve ByteDance iş birliğinde kurulacak TikTok Global adındaki şirketin halka arza gideceği, böylece şirketin kurumsal bir yönetim yapısına kavuşacağı belirtildi.

    tiktok

    TikTok Global'in yönetim kurulu üyeleri arasında ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Walmart'ın CEO'su Doug McMillon ve ByteDance'in diğer direktörlerinin de yer alacağı ifade edildi.

    HAZİNEYE 5 MİLYAR DOLARLIK VERGİ

    Oracle ve Walmart tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, bir yıl içinde ABD'de halka arz edilmesi beklenen TikTok Global'in ABD hazinesine 5 milyar dolar vergi ödeyeceği aktarıldı.

    ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'un, ülkede 25 bin kişiye daha istihdam yaratması bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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