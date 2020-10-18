ABD'nin yüzde 64'ü sosyal medyanın ülkeye zarar verdiğini düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ünün, sosyal medyanın ülkedeki gidişata genellikle olumsuz etki yaptığına inandığı belirtildi.

ABD başkanlık seçimleri adım adım yaklaşırken gözler sosyal medyanın üzerinde.

Seçime herhangi bir müdahale olmaması için yönetimlerle beraber çalışan sosyal medya şirketleri, aldıkları önlemleri hayata geçiriyor.

ANKET SONUCU: SOSYAL MEDYA ZARAR VERİYOR

Pew Araştırma Merkezi tarafından ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi sosyal medya hakkında olumsuz görüş ortaya koydu.

Yetişkinlerle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 64'ü sosyal medyanın içeriğinin genel olarak yanlış bilgi, nefret ve saldırıdan oluştuğunu ve ülkedeki kutuplaşmayı arttırdığını savunurken, yüzde 25'i tarafsız olduğunu, yüzde 10'u da olumlu etkisi bulunduğunu belirtti.

Ankette, kendini Demokrat ve Cumhuriyetçi partili olarak tanımlayan katılımcılar arasında, sosyal medyaya bakış farkı da ortaya konuldu.

CUMHURİYETÇİLER DAHA OLUMSUZ BAKIYOR

Cumhuriyetçi partili katılımcılar arasında, sosyal medyanın ülkedeki gidişata olumsuz etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 78 çıkarken, Demokrat partililerde bu oran yüzde 53'te kaldı.

Pew Araştırma Merkezi'nin geçen yıl yaptığı benzeri bir ankette de Amerikalı yetişkinlerin yüzde 72'sinin, siyasi ve sosyal amaçlı kullanmak üzere en az bir sosyal medya hesabının bulunduğu kaydedilmişti.