Abdulkadir Uraloğlu: Dünyada teknolojik anlamda ne lazımsa hepsi IDEF'te

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, İstanbul Fuar Merkezi'nde 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) gerçekleştiriliyor.

BAKAN URALOĞLU, IDEF'İ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen IDEF 2025'i ziyaret etti.

Fuar alanındaki stantları gezen, buradaki ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, fuar kapsamında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"ZİNCİRİN GÜCÜ, EN ZAYIF HALKASI KADARDIR"

Bu sene 21. yaşını kutlayan Türksat standında değerlendirme yapan Uraloğlu, fuarın Türk savunma sanayinin, teknoloji ürünlerinin nereye geldiğini ve nereye gidebileceğini gösteren çok güzel bir organizasyon olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Özellikle bulunduğumuz coğrafyada ki bugün Rus-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki karmaşa birçok yönleriyle konuşabiliriz, bütün bunların olageldiği bir ortamda güçlü bir şekilde burada bir savunma sanayi fuarının düzenlenmiş olması gerçekten bizler için kıymetli. Bu seviyeye gelmek bir emeğin, bir gayretin, bir uğraşın sonucu, bu çok kıymetlidir. Zincirin gücü, en zayıf halkası kadardır deriz ya, bu iş böyledir.

"KENDİZİME YETİYOR OLMAMIZ LAZIM, O BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Siz bütün sistemleri üretirsiniz, çok küçük bir parçayı üretemezseniz ya da tedarik edemezseniz o ürününüzün bir anlamı kalmamış olur. Tabii dünyada hiçbir ülke kendi kendine yetebilecek durumda değil ama genel anlamda yetiyor olmanız lazım. O bizim için kıymetli.

"YÜZDE 80'LERİN ÜZERİNDE BİR YERLİLİK ORANI VAR"

Yüzde 80'lerin üzerine gelen bir yerlilik oranı var, bu bizim için kıymetli. Savunma sanayi, Bakanlığımız olarak da birçok konuda faydalandığımız ya da desteklemeye çalıştığımız bir alan. Uydularımızdan tutun da yerli ve milli hızlı tren setlerimize kadar ya da metro sistemlerimize kadar savunma sanayi bu anlamda tam da bir lokomotiftir. Orada gelişen her şey bizim diğer tarafta yapacağımız hizmetler için üreteceğimiz ürünler için bizi destekleyen ürünlerdir.

"TEKNOLOJİK ANLAMDA NE LAZIMSA HEPSİ BURADA VAR"

Kendilerinin de talepleri gündeme getirerek savunma sanayisinin gelişmesine katkı sağladıklarından bahseden Uraloğlu, 1970'li yıllarda ilkokulda yapılan Yerli Malı Haftasın'ı anımsatarak şunları söyledi:

Oradaki ürünlerimizi şöyle hatırlamaya çalışıyorum; belki birkaç tane marka gazozumuz, birkaç tane meyvemiz, birkaç tane gofretimiz, bisküvimizdi. Şimdi bakıyorum çok şükür yani dünyada başta savunma sanayi olmak üzere teknolojik anlamda ne lazımsa onların hepsi burada var.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gün boyu fuarı gezmeye devam edeceğinin altını çizen Uraloğlu, özellikle Orta Doğu'da çok hareketli bir coğrafyada, güvenliğin had safhaya ulaştığı bir süreç sonrasında ya da aşamasında bu fuarın düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu anlattı.

Uraloğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, daha iyilerini yapma gayretini görüyorum. Böyle bütün stantlara uğrayamıyorum. Geçerken oradan birileri kolumdan tutuyor, çağırıyor. O bizim, o bir heyecanın yansımasıdır." dedi.

"3 MİLYAR OLAN İNSAN KAPSAMA ALANIMIZI, 5 MİLYARA ÇIKARDIK"

Yapılan uydu çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Türksat 6A ile Türksat'ın 2014 yılında başlattığı Savunma Sanayi Başkanlığımız, TUSAŞ ve TÜBİTAK'la beraber hareket ettiğimiz, dünyada 11. uydu üreticisi olduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da hizmete aldık. 6A ile Endonezya, Malezya ve Hindistan'ın önemli bir bölümü gibi ülkeleri katarak 3 milyar insan olan kapsama alanımızı 5 milyara çıkardık.

"DÜNYAYA BUNU DA PAZARLAMA GAYRETİNDEYİZ"

6A'nın bir anlamda sabit kapsama alanı olan bir uydu olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları söyledi:

Artık yeni uydular değişken kapsama alanına da hitap edecek. Dolayısıyla biz de bu anlamda Türksat'ımızla ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber böyle bir uyduyu nasıl yaparız gayreti içerisindeyiz ama uydu üreten bir ekosistem kurduk. Sadece kendimize değil artık dünyaya da bunu pazarlama gayreti içerisindeyiz.

"ÖMRÜ DOLAN UYDULARI YERLİ VE MİLLİ OLARAK YENİLEMEYE DEVAM EDELİM"