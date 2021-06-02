Acer: Çip krizi nedeniyle talebi karşılamakta zorlanıyoruz

Acer, küresel çip tedarik sıkıntılarının dizüstü bilgisayar üretimini olumsuz etkilediğini ve talebin yarısına cevap veremediğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda otomotivde başlayan küresel çip tedarik sorunları, tüketici elektroniği sektörüne de sıçramış durumda. Birçok marka, üretim sıkıntıları nedeniyle talebi karşılamakta zorlanıyor.

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden olan Tayvanlı Acer, küresel çip tedarik sıkıntılarının dizüstü bilgisayar üretimini olumsuz etkilediğini ve küresel talebin yüzde 50’sine cevap vermediğini açıkladı.

"GELECEK YIL DA SÜRECEK"

Acer CEO'su Tiffany Huang, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir çip sıkıntısı ile karşı karşıyayız ve bu durum gelecek yılın ilk ya da ikinci çeyreğine kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca eğitim cihazı satışı gerçekleştirdiklerini belirten Huang, eğitim hakkının önemine inandıkları için oyun bilgisayarı üretimini yavaşlatarak eğitim cihazlarına öncelik verdiklerini söyledi.