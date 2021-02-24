Adil Karaismailoğlu: Genişbant internet abone sayımız 82 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki genişbant internet abone sayısının 82,4 milyona ve mobil abone sayısının 82,1 milyona ulaştığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının getirdiği karantina kısıtlamaları nedeniyle internet kullanımı son aylarda zirve yapmış durumda.

Dünyadaki internet kullanımına ve insanın internetle olan ilişkisine ışık tutan Digital 2021 Raporu'na göre, Türkiye'deki bir kişi internette günde ortalama 7 saat 57 dakika geçiriyor.

Ayrıca son zamanlarda hem mobil, hem de genişbant internet abone sayısında artışlar yaşanıyor.

82,4 MİLYON GENİŞBANT İNTERNET ABONEMİZ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de genişbant internet abone sayısının geçen yılın sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonu geçtiğini açıkladı.

Karaismailoğlu, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğini hatırlatarak, bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92'den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne, genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı, toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı.

"TOPLAM FİBER UZUNLUĞU 425 BİN KM"

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"4,5G HIZLARI DÖRT KATINA ÇIKTI"

Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G'de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Karaismailoğlu, "1 cigabayt büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6,5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4,5G'de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir.

"5G AYRICALIKLI BİR KONU"

4,5G'den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek, 4,5G ile artan veri indirme hızlarının 5G ile daha da artacağını vurguladı.

5G, 2 BİN MBPS HIZLARA ÇIKABİLİR

Dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca, hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Karaismailoğlu, bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, 3G ve 4,5G adaptasyonunun çok hızlı hayata geçtiğini ve genç nüfusu ve potansiyeliyle öne çıkan Türkiye'de mobil hizmetler pazarının, 5G ve ötesi hizmetleri de çok hızlı benimseyeceğini söyledi.