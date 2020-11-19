Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B için tarih verdi

Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, uydulardan birinin 2020 sonunda, diğerinin ise gelecek yıl fırlatılacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınacak.

TÜRKSAT 5A VE 5B'NİN FIRLATILMA TARİHİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaparken, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, Türksat 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi.

13.4 MİLYAR DOLAR TASARRUF

2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payının, 2023 yılında yüzde 60 olacağını bildiren Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13.4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.

ÇİN-TÜRKİYE ARASINDAKİ SÜRE 10 GÜNE İNECEK

Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz." diye konuştu.

ANKARA-İZMİR 3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ayrıca, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Otoyol çalışmalarına da değinen Karaismailoğlu, 1714 kilometre otoyol uzunluğunu 3 bin 325'e çıkardıklarını belirterek, hedeflerinin toplam otoyol uzunluğunu 8 bin 187 kilometre olarak gerçekleştirmek olduğunu söyledi.