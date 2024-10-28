Adobe'den Creative Cloud'a bir zam daha: Yıllık fiyat 15 bin TL'yi aştı

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Adobe'nin popüler yazılım paketi Creative Cloud, Türkiye'deki kullanıcılar için bir kez daha zamlandı. Son yıllarda yaşanan fiyat artışları, kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Mart ayında yapılan zamdan sonra bugün gelen yeni zamla birlikte Creative Cloud tüm uygulamalar paketinin yıllık abonelik fiyatı 15 bin 796 TL'ye yükseldi. Aylık abonelik ücreti ise 2 bin 82 TL oldu.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Adobe, son olarak Firefly ve diğer yapay zeka özelliklerinin Creative Cloud uygulamalarına eklenmesiyle birlikte mart ayında da fiyatlara büyük bir zam yapmıştı.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ

Mart ayında gelen zam sonrası Creative Cloud tüm uygulamalar paketinin "yıllık, aylık ödeme" seçeneği 925 TL'ye, "aylık ödeme" seçeneği ise 1.387 TL'ye yükselmişti. "Tek seferde yıllık" ödeme seçeneği ise 10 bin 526 TL idi.

Bugün gelen yeni zamla birlikte "yıllık, aylık ödeme" seçeneğinin fiyatı 15 bin 796 TL oldu. "Aylık ödeme" seçeneği ise 2 bin 82 TL'ye yükseldi.

FOTOĞRAF PAKETİNE DE ZAM GELDİ

Adobe'nin Photoshop ve Lightroom içeren 20 GB'lık Fotoğraf paketi de zamlananlar arasında. "Yıllık, aylık ödeme" seçeneğinde 1.526 TL olan paketin fiyatı, 1.915 TL'ye yükseltildi.

Adobe, fiyat artışlarını döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine yapılan yatırımlara bağlıyor.