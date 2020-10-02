AIRBUS D&S, Türksat 5A uydusunu Türkiye'ye teslim etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S şirketinden Türksat 5A uydusunu teslim aldıklarını açıkladı.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak.

AIRBUS, TÜRKSAT 5A'YI TESLİM ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını bildirdi.

30 KASIM'DA FIRLATILACAK

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın uzaya gönderileceğini belirten Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım'da uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz.

"TÜRKSAT 6A YOLDA"

Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





SPACEX'İN FALCON 9 ROKETİYLE UZAYA FIRLATILACAK

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.

2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMET VERECEK

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını belirtti.

31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 4 aylık bir yolculuğun ardından 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydunun, manevra ömrüyle Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Karaismailoğlu, "10 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak.

Uzay teknolojileri konusunda bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.