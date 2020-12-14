Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr: Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak. AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz kasım ayında ülkemize teslim edilmişti.

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, Türksat 5A ile ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

"2017'DE SÖZLEŞME İMZALANDI"

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandığını anımsatan Nasr, sözleşmenin hemen ardından da uyduların üretimine başlandığını söyledi.

Nasr, Türksat 5A uydusunun entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamlandığını ve bu ayın sonunda fırlatılmaya hazır hale getirildiğini bildirdi.

KESİN BİR TARİH VERMEDİ

Uydu fırlatılma tarihinde meteorolojik şartlar, teknik gereksinimler gibi çeşitli nedenlerle gecikmenin yaşanabileceğine işaret eden Nasr, bundan dolayı uydu fırlatmalarında tarihle ilgili kesin konuşmamak gerektiğini dile getirdi.

Türksat AŞ ile yapılan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusunun zamanında tamamlanması için çalıştıklarını vurgulayan Nasr, "5'inci nesil uydularda kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağlıyor." diye konuştu.

"ÖMRÜ 30 YIL OLACAK"

Uydunun teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Nasr, "Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarını güvenceye alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak." dedi.

Nasr, uydunun sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturacağını, fırlatma ağırlığının ise 3,5 ton olacağını vurguladı.

TÜRK MÜHENDİSLERİNE ÖVGÜ

Türksat AŞ'nin ve Türksat 5A'nın yapımında görev alan Türk mühendislerinin güven ve kararlıkla çalıştığını vurgulayan Nasr, "Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile de güven ve açık sözlülük üzerine kurulu ilişkimiz oldu. Çok yetkin mühendislerle çalışıyoruz.

Seyahat etmenin zor olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Kovid-19 salgını sürecinde, uyduyla ilgili çalışmaları sürdürdük. Bence bu kurumlar arasındaki güvenin ve iş birliğinin örneği. Şen'e ve ekibine Airbus'a destek ve güveni için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.