AirPods 3, iPhone 13 serisi ile birlikte tanıtılabilir

Gelen son bilgilere göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklığını da görücüye çıkaracak.

Apple'ın piyasaya sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, pahalı olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde ediyordu.

Ancak son yıllarda başta Samsung ve Xiaomi olmak üzere birçok markanın kablosuz kulaklık pazarına girmesi, hem rekabeti artırdı hem de daha uygun fiyatlı modellerin karşımıza çıkmasını sağladı.

Apple, yeni AirPods 3 kulaklıklarıyla yeniden müşterileri kendine çekmenin peşinde.

EYLÜL AYINDA TANITILABİLİR

Henüz doğrulanmayan iddialara göre ABD'li şirket, eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 13 modelleriyle birlikte, AirPods 3 kulaklığını da görücüye çıkaracak.

AirPods 3'ün seri üretiminin ağustos ayında başlayacağı ve eylül ayının sonlarına doğru satışa hazır hale geleceği belirtiliyor.

Üçüncü nesil kablosuz kulaklığın, AirPods Pro'ya benzer bir tasarımla gelmesi beklenirken, aktif gürültü engelleme (ANC) gibi üst sınıf özelliklerin kulaklıkta olmayacağı söyleniyor.

Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding ve AT&S gibi şirketler, AirPods 3'ün seri üretiminde kullanılacak bileşenlerin sevikayatına çoktan başlamış durumda.

RAKİPLER APPLE'I YETİŞTİ

Apple hala kablosuz kulaklık pazarının hakimi olsa da rakipler hızlı bir şekilde arayı kapatıyor.

Örneğin Xiaomi, 2019'da yüzde 6 seviyesinde olan pazar payını 2020'de yüzde 12'ye çıkarmayı başarmıştı.

Diğer firmaların da yükselişte olması, Apple ve AirPods üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.