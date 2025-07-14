Akıllı telefon üreticileri 7000 mAh batarya sınırını aşmak istiyor

Akıllı telefon pillerinde kullanılan silikon-karbon teknolojisi, daha büyük kapasiteler sunarak önemli bir ilerleme sağlasa da üreticilerin artık bir geliştirme duvarına tosladığı bildiriliyor.

Sızıntılara göre şirketler, 7.000 mAh kapasite bariyerini aşmak için alışılmışın dışında düşünerek farklı batarya şekilleri ve malzemeleri denemeye başladı.

ÇÖZÜM APPLE'IN "L ŞEKLİNDEKİ" BATARYALARINDA

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, üreticilerin kapasiteyi artırmak için farklı pil şekilleri denediğini belirtiyor.

Apple'ın iPhone'larda iç alanı en verimli şekilde kullanmak için L şeklinde piller kullandığı biliniyor ve Çinli üreticilerin de benzer bir yaklaşımı benimseyebileceği öne sürülüyor.

DAHA İYİ SOĞUTMA İÇİN ÇELİK KASALAR

Weibo'da paylaşılan gönderide ayrıca, silikon-karbon piller için çelik gövde kullanımından da bahsediliyor.

Bu malzeme değişikliği doğrudan kapasiteyi artırmasa da daha iyi ısı dağılımı sağlayarak daha büyük kapasiteli pillerin getireceği yangın riskini azaltabilir.

Bu yenilikleri, 2026’da çıkacak amiral gemisi telefonlarda görebilmeyi umuyoruz.