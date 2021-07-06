Akıllı telefon üreticisi OnePlus, tablet pazarına giriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus tablet pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin piyasaya süreceği ilk model OnePlus Pad olacak.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasına olan ilginin azalmasına neden olmuştu. Ancak tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, artan talebi değerlendirmek için tablet pazarına girmeye karar verdi.

RESMİ BAŞVURUYU YAPTI

OnePlus'ın Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yapılan başvuru tabletin OnePlus Pad ismiyle pazara giriş yapacağını gösteriyor.





ÇİNLİLERDEN TABLET ATAĞI

Geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da tablet pazarına gireceğini duyurmuştu. Son aylarda tablet satışlarının yükselmesi nedeniyle gelecekte daha fazla Çinli üreticiyi bu pazarda görebiliriz.