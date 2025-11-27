Akıllı telefonlar uçuşa geçecek: Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelinin bir alt segmentinde yer alan yeni yonga setini teknoloji dünyasına sundu.

Bu yeni işlemci, üst düzey performansı daha erişilebilir fiyat etiketine sahip cihazlarla buluşturmayı amaçlıyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 5 ÖZELLİKLERİ

3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, 3,8 GHz hızında iki birincil ve 3,32 GHz hızında altı performans çekirdeği içeren 3. nesil Oryon CPU kullanıyor.

Qualcomm, bu yeni çipin iki yıl önceki Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla CPU performansında yüzde 36, enerji verimliliğinde ise yüzde 13 artış sağladığını belirtiyor.

OYUN VE YAPAY ZEKADA İLERİ TEKNOLOJİ

Grafik birimi olarak Frame Motion Engine 3.0 destekli Adreno 840 GPU kullanılırken, Hexagon NPU sayesinde yapay zeka işlemlerinde yüzde 46'lık bir iyileştirme sunuluyor.

Cihaz içi yapay zeka ve çok modlu giriş desteği sunan yonga seti, ayrıca Spectra ISP ve X80 5G modem teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

İLK OLARAK ONEPLUS KULLANACAK

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini piyasaya sürecek ilk markanın OnePlus olacağı ve çipin Ace 6T veya 15R modellerinde kullanılacağı açıklandı.

İlerleyen süreçte iQOO, Motorola ve Vivo gibi diğer üreticilerin de bu yeni işlemciye sahip telefonlarını duyurması bekleniyor.