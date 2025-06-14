AKINCI'dan ÇAKIR füzesi ile hedefe tam isabet

DHA

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Bayraktar AKINCI projesinde, Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracına yerli üretim yeni mühimmat ve sistemler entegre ediliyor.

ÇAKIR İLE TAM İSABET

Bu kapsamda Roketsan’ın ÇAKIR seyir füzesiyle yapılan alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi başarıyla vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.