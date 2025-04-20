AA & Ensonhaber

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, AKSUNGUR, TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet yüksekliğe çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Bu uçuş, TEI-PD170 motorunun en yüksek irtifa denemesini gerçekleştirdi.

YERLİ KAMERA VE BATARYA DA TEST EDİLDİ

Ayrıca, bu uçuş esnasında, ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN’ın ürettiği milli ısıtıcılı batarya da AKSUNGUR ile birlikte test edilen en yüksek irtifaya ulaşarak, yerli teknoloji ürünlerinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKIYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un 40 bin feetlik uçuşuyla yeni bir başarıya imza attığını belirterek, "Her elde ettiğimiz başarıyla daha da yükseğe çıkıyoruz ve geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Geçtiğimiz hafta da, çeşitli faydalı yüklerle ve yeni yeteneklerle donatılan AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatlarıyla hedefini tam isabetle vurmuştu.