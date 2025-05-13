Alibaba'dan yeni yapay zeka tekniği: Maliyetler yüzde 88 düşüyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Alibaba Group, arama motorlarına yönelik yapay zeka (YZ) modellerinin eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltabilecek ZeroSearch adında devrimsel bir tekniği tanıttı.

Bu yeni yaklaşımla, eğitim maliyetlerinde yüzde 88 gibi etkileyici bir düşüş sağlanarak, yapay zeka geliştirme süreçlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

ZEROKSEARCH MALİYETLERİ NASIL DÜŞÜRÜYOR

Alibaba araştırmacıları tarafından geliştirilen ZeroSearch, yapay zeka modellerinin arama yeteneklerini simülasyonlar aracılığıyla geliştiriyor ve gerçek arama motorlarıyla etkileşime girme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu sayede yapay zeka modelleri, sorgulara yanıt olarak kaliteli içerik üretebiliyor ve ticari arama motorlarını kullanmanın getirdiği yüksek maliyetler önleniyor.

ZeroSearch, bir referans modelini diğer yapay zeka sistemlerini eğitebilen bir arama motoruna dönüştürerek pahalı harici arama altyapısına olan bağımlılığı azaltıyor.

Bu durum, özellikle sınırlı kaynaklara sahip küçük ekiplerin, geleneksel yöntemlerin yüksek maliyetlerine katlanmadan kendi yapay zeka modellerini eğitebilmelerine olanak tanıyor.

ZeroSearch'ün maliyet avantajı pratik bir örnekle de kanıtlanıyor: Bir API aracılığıyla Google'a 64 bin sorgu göndermenin maliyeti yaklaşık 586,70 dolar iken, ZeroSearch ile 14 milyar parametreli bir yapay zeka modelini kullanarak yanıt üretmenin maliyeti sadece 70,80 dolar.

Bu, yaklaşık yüzde 88'lik bir maliyet azalması anlamına geliyor.