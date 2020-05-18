Alman federal yetkilisinden uyarı: WhatsApp'ı silin

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlarına "Whatsapp'ı kullanmayın" uyarısında bulundu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle koronavirüs nedeniyle herkesine eve kapandığı şu günlerde popülerliğini daha da artırmış durumda.

ALMAN YETKİLİ: WHATSAPP'I KULLANMAYIN

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlara bir mektup yollayarak, federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardı.

Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, WhatsApp'ta gönderilen mesajların Facebook tarafından toplandığını iddia etti.

"ŞİRKETLERİN BİLGİLERİ ÇALINIYOR"

Alman yetkili, bunun sonucunda şirketlerin IP adreslerine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere veya mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgilerine ulaşılabileceğini; uzmanların ise bu bilgilere göre iş, mali durum, hobiler ve hastalıklar gibi bilgileri de dahil ederek kullanıcı profili oluşturabileceğini vurguladı.

WHATSAPP: VERİLERİ KİMSE OKUYAMAZ

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan WhatApp yetkilisi, kullanıcı verilerinin Facebook'a iletildiği iddialarını yalanladı.

WhatsApp'taki mesajların uçtan uça şifrelendiğini ve bu mesajlara erişilmesinin mümkün olmadığını açıklayan yetkili, yalnızca mesajlaşan kişilerin bunları görebileceğini vurguladı.

Her ne kadar platformdan gönderilen ve alınan mesajlar uçtan uça şifreleme yöntemiyle güvence altına alınsa da platformun daha önceden sabıkası bulunan Facebook'a ait olması, kullanıcıların kafasını zaman zaman karıştırabiliyor.