Dünyanın en iyi İHA tespit platformu: Boeing E-7A Wedgetail

Orta Doğu'da sular giderek ısınırken Avustralya Savunma Bakanlığı, stratejik bir hamleyle E-7A Wedgetail havadan erken uyarı ve kontrol uçağını Basra Körfezi'ne doğru yola çıkardı.

Bu kritik hamle, ABD ve İsrail'in operasyonlarına misilleme olarak İran'ın saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Dünyanın en iyi havadan gözlem sensör platformu olarak gösterilen E-7A uçağı, özellikle İran'ın alçaktan uçan kamikaze drone'larını ve seyir füzelerini tespit etme konusunda savunma güçlerine devasa bir avantaj sağlayacak.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, bu son teknoloji uçaklardan 6 adet bulunuyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği son basın toplantısında, Kıbrıs'tan Körfez ülkelerine kadar bölgedeki 12 farklı ülkenin doğrudan hedef alındığını vurguladı.

Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugüne kadar 1.500'den fazla roket ve insansız hava aracını havada imha etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Albanese, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 20 binden fazla Avustralya vatandaşının tehlikede olduğunu söyledi.

BAE Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın doğrudan talebi üzerine alınan bu karar, sivilleri korumayı ve Körfez hava sahasının güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Yaklaşık 85 kişilik özel bir mürettebatla birlikte görev yapacak olan E-7A uçağı, ilk etapta dört haftalık bir süre için bölgeye konuşlandırılacak.

Avustralya hükümeti, ayrıca BAE savaş uçaklarının savunma kapasitesini artırmak amacıyla bölgeye AIM-120 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri de göndermeyi planlıyor.

E-7A WEDGETAİL ÖZELLİKLERİ

Boeing 737-700 yolcu uçağının gövdesi temel alınarak geliştirilen E-7A Wedgetail, gövdesinin üstüne yerleştirilmiş olan Northrop Grumman üretimi MESA sensörüyle dikkat çekiyor.

Bu gelişmiş radar sistemi, 360 derecelik kesintisiz kapsama alanıyla hem hava hem de denizdeki tüm tehditleri saniyeler içinde tarayabiliyor.

Sahip olduğu modern işlem gücü ve kapsamlı iletişim paketleri sayesinde uçak, topladığı hayati bilgileri havadaki ve yerdeki diğer dost unsurlarla anında paylaşabiliyor.

Uçağın yüksek uçuş irtifası ve aşağıya doğru bakma yeteneği, ufuk çizgisinin altındaki en küçük ve yavaş hedefleri bile tespit etmesini sağlıyor.

Üstelik havada yakıt ikmali yapabilme özelliği sayesinde E-7A, operasyon bölgesinde standart uçaklardan çok daha uzun süre kesintisiz görev yapabiliyor.

Bu uçakların sağladığı ekstra erken uyarı bilgileri, hem BAE savunma sistemleri hem de müttefik savaş uçakları için hayati bir avantaj oluşturuyor.

BÖLGEDEKİ DİĞER ERKEN UYARI UÇAKLARI YETERSİZ KALIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi envanterinde 5 adet Saab GlobalEye havadan erken uyarı uçağı bulunsa da bu uçakların şu anki operasyonel durumu tam olarak bilinmiyor.

Daha küçük bir iş jeti gövdesi üzerine inşa edilen GlobalEye uçakları, havada yakıt ikmali yapamadığı için E-7A'nın sunduğu geniş kapsama alanını sağlayamıyor.

Bölgede ayrıca Suudi Arabistan'a konuşlandırılmış olan altı adet ABD Hava Kuvvetleri E-3 Sentry AWACS uçağı da görev yapıyor.

Ancak Soğuk Savaş döneminden kalma bu eski uçakların, İran'ın modern ve alçaktan uçan kamikaze dronlarını izleme konusundaki etkinliği ciddi şekilde sorgulanıyor.

Özellikle ABD'nin E-3 filosunun uzun yıllardır kronik hazırlık sorunlarıyla boğuştuğu bilinen bir gerçek.

Pentagon'un geçtiğimiz yıl ABD Hava Kuvvetleri'nin kendi Wedgetail programını iptal etmeye çalışması, Avustralya'nın bölgeye yaptığı bu modern uçak takviyesini çok daha anlamlı kılıyor.