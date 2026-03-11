Pentagon'dan dev yapay zeka hamlesi: 3 bin personel Google Gemini kullanacak

ABD Savunma Bakanlığı (DoD), üç milyondan fazla sivil ve askeri personelin operasyonlarını hızlandırmak için Google'ın Gemini yapay zeka ajanlarını sistemlerine entegre ediyor.

İlk etapta gizli olmayan ağlarda çalışacak olan bu teknolojinin, gelecekte çok gizli askeri sistemlere de genişletilmesi için resmi görüşmeler sürüyor.

GÖREVLER YAPAY ZEKA İLE OTOMATİKLEŞİYOR

Gemini yapay zeka ajanları; toplantı notlarının özetlenmesi, bütçe oluşturulması ve planlanan eylemlerin ulusal savunma stratejilerine uygunluğunun denetlenmesi gibi kritik operasyonları üstlenecek.

Google tarafından sağlanan altyapı sayesinde savunma personeli, doğal dil komutlarını kullanarak kendi özel yapay zeka ajanlarını da geliştirebilecek.

PENTAGON ÇALIŞANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Aralık ayından bu yana Pentagon'un GenAI.mil portalına erişen yaklaşık 1,2 milyon çalışan, sisteme dört milyondan fazla belge yükleyerek 40 milyon komut çalıştırdı.

Sistemin askeri personel tarafından hızla benimsenmesine rağmen, resmi yapay zeka eğitimini tamamlayan kişi sayısının henüz 26 binde kalması dikkat çekti.

SAVUNMADA YENİ YAPAY ZEKA ORTAKLIKLARI

Pentagon, otonom silahlara karşı güvenlik önlemlerini kaldırmayı reddeden Anthropic ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından yapay zeka ortaklıklarına hız verdi.

Bu strateji doğrultusunda Savunma Bakanlığı, kısıtlı ağlarda kullanılmak üzere OpenAI ve xAI şirketleriyle de yeni teknoloji anlaşmalarına imza attı.