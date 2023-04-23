Almanya, 5G teknolojisinde Çin bileşenlerini inceliyor Almanya, Çin'in 5G bileşenleri nedeniyle endişe duyuyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 5G ağında kurulu olan tüm Çin bileşenlerinin incelendiğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD'nin Huawei dahil olmak üzere bazı Çinli şirketlerin 5G bileşenlerini yasaklaması, diğer ülkeleri de harekete geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, Almanya da Çin'in 5G ekipmanlarına güvenmiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 5G ağında kurulu olan tüm Çin bileşenlerinin incelendiğini söyledi.

Almanya'dan yasak gelebilir

Almanya, güvenlik endişelerini gidermek için Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin bazı bileşenlerini telekom ağlarında yasaklamayı düşünüyor.

Alman hükümeti, bu tür şirketlerin Pekin'in güvenlik servisleriyle olan yakın bağlantılarının, Çinli casuslara ve hatta sabotajcılara temel alt yapıya erişim sağlama fırsatı verebileceğini düşünüyor.

Bild Sonntag gazetesine verdiği demeçte "İletişim ağlarımızı korumalıyız." diyen Faeser, incelemenin üç önceliğinin riskleri belirlemek, tehlikeleri önlemek ve bağımlılıklardan kaçınmak olduğunu sözlerine ekledi.