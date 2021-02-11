Almanya, otonom araçların trafiğe çıkmasına izin verecek

Alman hükümeti, otonom (sürücüsüz) araçların belirlenen bölgelerde trafiğe çıkabilmesini sağlamak için yasa tasarısı hazırlıyor.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

ALMANYA'DAN OTONOM ARAÇLARA YEŞİL IŞIK

Almanya’da hükümetin, otonom (sürücüsüz) araçların belirlenen bölgelerde trafiğe çıkabilmesini kolaylaştırmak için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın otonom sürüşte öncü bir rol üstlenmesi için hazırlanan yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından görüşülmek üzere Federal Meclis'e gönderildiği belirtildi.

4. SEVİYE İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu yasa tasarısının, "4. seviye Tam Otomatik Sürüş" için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun Almanya'yı dünyada otonom araçları günlük kullanıma sokan ilk ülke yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2022 yılına kadar ülkede otonom araçlarının kısa mesafelerde servis aracı olarak kullanılmasının amaçladığına yer verilerek, söz konusu tasarının bu yılın ortalarında yasalaşmasının beklendiği vurgulandı.

4. SEVİYE OTONOM NEDİR

Günümüzde piyasaya sunulan elektrikli otomobiller, 0'dan 5'e kadar numaralandırılan otonom sürüş seviyelerine sahip.

Seviye 4 otonom teknolojisi; tüm direksiyon idaresi, frenleme, hızlanma/yavaşlama, araç ve yol takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Bu teknoloji; karar gerektiren şerit değiştirme, dönme, sinyal verme gibi olaylara cevap üretme eylemlerini de gerçekleştiriyor.

Ancak yine de bu seviye, dinamik sürüş rotalarında (trafikten kaçınma ya da otoyola bağlanma gibi) karar verici olamıyor.

Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle otomobil üreticileri, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.