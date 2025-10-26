ALTAY Tankı eğitimleri için modern araçlar hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı için kullanıcı ve bakım eğitimleri, milli teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş modern eğitim araçlarıyla yapılacak. Tankın teslimatına 28 Ekim’de başlanması planlanıyor.

EĞİTİMLER SANAL GERÇEKLİK VE SİMÜLATÖRLERLE DESTEKLENECEK

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ALTAY Eğitim Araçları ile tankın bileşen ve alt sistemlerinin tanıtımı, kullanım eğitimi, bakım ve arıza giderme uygulamaları ile acil durum senaryolarının yürütüleceğini belirtti.

Açık maket ve simülatör yapısı ile tüm öğrenciler aynı anda eğitime katılabilecek. Nacar, sanal gerçeklik çözümleri sayesinde birim tanıtım eğitimlerinin daha hızlı ve etkili olacağını vurguladı. Arızacılık eğitimlerinde ise tüm senaryoların kullanılmasıyla personelin olası her türlü arızaya müdahale yeteneği kazanacağı aktarıldı.

GERÇEK TANK MALİYETLERİNE KATLANMADAN EĞİTİM

Nacar, eğitim araçları sayesinde yakıt, yedek parça ve insan gücü gibi maliyetlerin azaltılacağını ifade ederek şunları söyledi:

Daha fazla sayıda öğrenciye eşzamanlı ve düşük maliyetle kullanıcı ve bakım eğitimleri verilecek, kahraman tankçılar yerli ve milli teknolojilerle geleceğin muharebe sahasına hazır yetiştirilecek.

94 FARKLI EĞİTİM ARACIYLA KAPSAMLI EĞİTİM

ALTAY Eğitim Araçları Proje Yöneticisi Alkan Dalkılıç, 44 farklı tipte toplam 94 eğitim aracının teslim edileceğini açıkladı. Araçlar arasında iskelet tipi tank maketi, dış aydınlatma donanımı maketi, canlı kule eğitim maketi ve bakım eğitim istasyonları bulunuyor.

Dalkılıç, eğitim araçları sayesinde tankı hiç görmemiş personelin bile bileşenleri tanıyabileceğini ve arızaları giderebileceğini belirtti. Multimedya sistemleri ve büyük ekranlar sayesinde fiziksel olarak tankın içinde olamayan öğrenciler de eğitime katılabiliyor.

TANK VE BAKIM OKULLARINDA YENİ DERSHANELER

Eğitim araçları, Mamak’taki Tank Okulu ve Balıkesir’deki Bakım Okulunda, BMC tarafından oluşturulan dershanelere yerleştirilecek.

Dalkılıç, eğitimlerin gerçek tank ve sistemler üzerinde yapılacağını, bakım personelinin ise gömülü sistemler için sanallaştırma çözümleriyle daha etkin bir eğitim alacağını söyledi.

YERLİ GÜÇ GRUBUNA GEÇİŞE HAZIRLIK

ALTAY Projesi’nde ilerleyen aşamalarda yerli BATU Güç Grubu’na geçişle ortaya çıkacak değişikliklere hazır olduklarını belirten Dalkılıç:

Grup 1 Kore motorlarıyla simülatörlerimizi uygulayacağız. BATU dahil olduğunda maketlerimizde BATU kullanılacak ve her iki güç grubuna yönelik eğitimleri sağlayabileceğiz.

SANAL GERÇEKLİK İLE ETKİLEŞİMLİ EĞİTİM

Dalkılıç, eğitimlerde tankın içi ve dışının farklı pozisyonlardan sanal gerçeklik gözlüğüyle incelenebileceğini ifade etti. Öğrenciler sürücü, komutan, nişancı ve doldurucu pozisyonlarında tankı gözlemleyebilecek, birim isimleri ve senaryolar etkileşimli olarak görülebilecek.

TESLİMANLAR 3 YILDA TAMAMLANACAK

Tank eğitim araçları, yıl sonu itibarıyla 10 parti halinde güvenlik güçlerine teslim edilecek. Toplam 94 araç, önümüzdeki 3 yıl içerisinde envantere dahil edilecek.