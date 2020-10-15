Amazon, Apple, Facebook ve Google koronavirüs döneminde ofis kapasitelerini artırdı

Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji firmaları, New York eyaletinin şehir merkezindeki iş yerlerinin kapasitelerini artırarak 15 bin kişilik ek alan açtı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evden çalışma sistemine geçti.

Özellikle salgının etkisini sert bir şekilde hisseden ABD'de, ofis ve iş yerleri boşaltıldı. New York eyaletinin şehir merkezindeki iş yeri ve büyük ofis binaları da salgından nasibini alarak bomboş kaldı.

Ancak dev teknoloji şirketleri, şehirde yeni ofis kiralamayı ve kapasitelerini artırmayı sürdürüyor.

AMAZON, GOOGLE, FACEBOOK VE APPLE KAPASİTEYİ ARTIRDI

New York Times gazetesinde yer alan haberde; Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin, işçilerini evden çalıştırmaya devam etmesine rağmen New York'un metropolitan bölgesindeki ofis kapasitelerini koronavirüs salgını döneminde artırdığı belirtildi.

Silikon Vadisi'nden sonra en büyük merkezlerini New York'ta kuran bu 4 teknoloji şirketinin, Manhattan adasında toplamda 22 bini aşkın çalışanı bulunurken istihdamlarını hızla artırdıkları bilgisine yer verildi.



15 BİN YENİ ÇALIŞANA YER AÇILDI

New York'ta ofis alanlarını artıran 4 şirketin, sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplamda 15 bin yeni işçiyi istihdam edecek altyapıya kavuştuğu belirtilen haberde, özellikle sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, adadaki mevcut yerel iş gücünü neredeyse üçe katlayacak kadar yeni ofis alanı kiraladığı ifade edildi.

Haberde, on yıl önce New York'ta ilk ofisini açan Apple'ın da yeni ofisler kiraladığı, Amazon'un 5 caddedeki tarihi değeri olan bir binada ek bir ofis alanı için 1 milyar dolar civarında bir harcama yaptığı bildirildi.