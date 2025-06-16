Amazon, Avustralya veri merkezlerine 13 milyar dolar yatırım yapacak

Haber Merkezi

Amazon, Avustralya'ya bugüne kadarki en büyük küresel teknoloji taahhüdünü yaparak, 2025-2029 döneminde ülkedeki veri merkezi altyapısını genişletmek için 20 milyar Avustralya doları (yaklaşık 13 milyar ABD doları) yatırım yapacağını açıkladı.

Bu hamle, ülkenin yapay zeka yeteneklerini güçlendirmeyi ve artan bulut bilişim talebini karşılamayı amaçlıyor.

YATIRIMIN AMACI: YAPAY ZEKA VE BULUT BİLİŞİM

Bu devasa yatırım, yeni sunucu kapasitesi oluşturmak ve özellikle üretken yapay zeka (AI) iş yüklerini desteklemek için kullanılacak.

Amazon, genişletilmiş altyapı planlarını desteklemek amacıyla Victoria ve Queensland'da bulunan üç yeni güneş enerjisi çiftliğine de yatırım yapıyor.

Bu, Amazon'un Avustralya'daki yapay zeka ve bulut bilişim pazarındaki liderliğini pekiştirme stratejisinin bir parçası.

Yatırım, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için daha hızlı ve daha yetenekli hizmetler anlamına geliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Amazon'un yatırımını "Avustralya ekonomisine büyük bir güven oyu" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladı.

Albanese, bu yatırımın Avustralya'yı geleceğe hazırlayacağını ve ekonomisini büyüteceğini söyledi.

Amazon'un bu hamlesi, Microsoft ve Google gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinin de yapay zeka ve bulut bilişim hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için küresel çapta veri merkezi yatırımlarını artırdığı daha geniş bir eğilimin parçası.