Kanser aşılarında tarihi keşif: Hücrelerin sırrı çözüldü

Koronavirüs pandemisinde devrim yaratan mRNA aşı teknolojisi, şimdi kanser tedavisi için bilim dünyasına büyük bir umut veriyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, bu aşıların bağışıklık sistemini nasıl tetiklediğine dair çığır açıcı bir keşfe imza attı.

HÜCRELERİN GİZLİ YEDEK SİSTEMİ ÇÖZÜLDÜ

Yıllardır mRNA aşılarının çalışması için yalnızca tek bir bağışıklık hücresi türünün gerekli olduğuna inanılıyordu.

Ancak fareler üzerinde yapılan yeni çalışmalar, bu temel hücre olmadan bile aşıların güçlü bir kanserle mücadele etkisi gösterdiğini kanıtladı.

Bilim insanları, normalde diğer aşılara yanıt vermeyen cDC2 adlı farklı bir dendritik hücre tipinin, tümör karşıtı aktiviteyi tetikleyebildiğini buldu.

Bu hücrelerin, dolaylı bir "çapraz giydirme" süreciyle T hücrelerini kansere karşı başarılı bir şekilde aktive ettiği ortaya çıktı.

GELECEĞİN KANSER TEDAVİLERİNE YÖN VERECEK

Araştırmacılar, hem cDC1 hem de cDC2 hücrelerinin sürece dahil olmasının mRNA aşılarının mevcut gücünü açıkladığını vurguluyor.

Elde edilen bu kritik bulgular, gelecekte geliştirilecek yeni nesil kanser aşılarının dozlamasını ve formülasyonunu kusursuz hale getirecek.