Amazon, drone ile teslimatlara bu yıl başlıyor

Amazon, drone ile teslimatlara bu yıl başlıyor

ABD merkezli alışveriş devi Amazon, bu yıl ilk kez drone ile paket teslim etmeye başlayacağını açıkladı.

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor.

Örneğin kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

2019'da Las Vegas'ta düzenlenen MARS Konferansı (Makine öğrenimi, Otomasyon, Robotik ve Uzay) etkinliğinde teslimat drone'unu tanıtan Amazon, artık hizmet vermeye hazır.

Drone ile teslimat bu yıl başlıyor

2020 yılında ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) drone ile teslimat hizmeti izni alan şirket, bu yıl içinde hizmet vermeyi amaçlıyor.

California'nın Lockeford kasabasındaki kullanıcılara, binlerce ürünün hava yoluyla evlerine teslim edilmesi için kaydolabilecekleri söylendi. Şirket, yayınladığı blog yazısında Lockeford'dan sonra hizmeti daha geniş bir alana yaymayı planladığını duyurdu.

Amazon, drone'ların yaklaşık 4 bin kişilik bir nüfusa sahip Lockeford'daki müşterilerin arka bahçelerine paketler bırakacak şekilde programlanacağını söyledi.

5 kilo yük taşıyabiliyor

6 adet pervaneye sahip teslimat drone'u, daha önce pek görmediğimiz bir tasarım ile geliyor. Pervaneleri korumak için altıgen şeklinde bir yapısı bulunan drone, 24 kilometrelik bir uçuş süresine ve 5 kilo ağırlığına kadar taşıma kapasitesine sahip.

Söz konusu sistem sayesinde Amazon, teslimatları 30 dakika içerisinde müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenmesi kullanan ve gelişmiş nesne algılama sistemleri ile donatılan yeni teslimat drone'u, müşterilerin bahçelerindeki çamaşır ipleri veya diğer teller gibi zorlu engelleri tespit edebiliyor ve evcil hayvanlar gibi hareketli şeyleri rahatlıkla algılayabiliyor.