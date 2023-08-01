Amazon, İsrail'e 7,2 milyar dolar yatırım yapacak ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, İsrail'de 2037'ye kadar yaklaşık 7,2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı

ensonhaber.com

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Amazon, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'de 2037'ye kadar yaklaşık 7,2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu ve ülkede Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerini faaliyete geçirdi.

Amazon'un bölgedeki bulut hizmetleri, ülke hükümetinin uygulamaları çalıştırmasına ve verileri İsrail'de bulunan veri merkezlerinde depolamasına izin verecek.

İsrail genel muhasebecisi Yali Rothenberg, "Bölgenin kurulması, önemli devlet iş yüklerini buluta taşımamızı sağlayacak ve bunun kamu sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırmamıza yardımcı olacağından eminiz." dedi.

AWS, Amazon'un Netflix, General Electric ve Sony gibi şirketler tarafından kullanılan, depolama, ağ ve uzaktan güvenlik sağlayan bulut bilgi işlem platformu olarak dikkat çekiyor.

İsrail'e dev katkı

Genişlemeyle birlikte, AWS'nin 32 coğrafi bölgede kullanıma sunulacağını söyleyen şirket, İsrail'deki yatırımının İsrail'in gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 13,9 milyar dolar katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.