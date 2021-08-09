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    Amazon, ofise dönüş tarihini gelecek yıla erteledi

    Eylül ayında ofise dönmeyi planyan Amazon, artan vakalar nedeniyle ofise dönüşü Ocak 2022'ye ertelediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 09:55
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    Amazon, ofise dönüş tarihini gelecek yıla erteledi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

    Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

    Son aylardaki uzatma kararının arkasında ise ABD'de etkisini gösteren delta varyantı var. Ülkedeki vakaların artması, çalışanların ofise dönmesini engelliyor.

    AMAZON, EVDEN ÇALIŞMAYI UZATTI

    ABD'li e-ticaret devi Amazon, hibrit çalışma modeliyle normal şartlar altında eylül ayında yeniden ofisleri açmayı planlıyordu, ancak şirket dört aylık bir ertelemeye gittiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Google ve Facebook, ofislere dönüş için çalışanlarının aşılanmasını şart koşmuştu. Amazon ise çalışanlarından herhangi bir zorunluluk istemeyecek.

    amazon

    Amazon’un depo çalışanları, pandemi boyunca iş yerlerine gitmeye devam etti. Ekim 2020’de Amazon, 1 Mart’tan 19 Eylül 2020’ye kadar yaklaşık 20 bin çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Öte yandan ABD'li şirket, iş yerinde ve depolarda pandemi kurallarına uymadığı için oldukça eleştirilmişti.

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