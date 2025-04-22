Amazon, Starlink rakibi uydularını 28 Nisan'da fırlatacak

Haber Merkezi

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon, SpaceX'in Starlink hizmetine rakip olmayı hedefleyen uydu internet projesi Project Kuiper kapsamında ilk operasyonel uydu grubunu uzaya göndermek için yeni bir tarih belirledi.

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen fırlatmanın, 28 Nisan Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Fırlatma, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance (ULA) tarafından sağlanan Atlas V roketi ile gerçekleştirilecek.

ERTELEMENİN NEDENİ HAVA KOŞULLARIYDI

Project Kuiper uydularını taşıyacak roketin fırlatılması aslında 9 Nisan Çarşamba günü için planlanmıştı. Ancak Cape Canaveral'daki olumsuz hava koşulları, özellikle inatçı kümülüs bulutları ve sürekli rüzgarlar nedeniyle fırlatma ertelenmek zorunda kalmıştı.

PROJECT KUIPER VE HEDEFLERİ

Bu fırlatma, Amazon'un 2019'da 10 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdüyle duyurduğu Project Kuiper için çok önemli bir adım niteliğinde.

Şirket, bu görevle birlikte 27 adet alçak Dünya yörüngesi uydusunu konuşlandırarak uydu internet hizmeti sağlama yarışına resmen dahil olmayı hedefliyor.

Amazon'un uzun vadeli planı, toplamda 80 fırlatma ile 3 bin 200 uyduyu yörüngeye yerleştirmek. Şirket, bu teknolojiyle henüz bu yılın (2025) ilerleyen dönemlerinde müşterilere internet hizmeti sunmaya başlamayı amaçlıyor.

UYDU İNTERNET PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Amazon'un Project Kuiper ile pazara girişi, şu anda yaklaşık 7 bin uyduyla SpaceX'in Starlink hizmetinin hakim olduğu alanda rekabeti artıracak.

Viasat, Hughesnet, Eutelsat ve Çin'in SpaceSail gibi diğer oyuncuların da bulunduğu bu gerçek uzay yarışı, özellikle geniş bant seçeneklerinin sınırlı olduğu uzak ve kırsal bölgelerde daha fazla internet hizmeti seçeneği anlamına gelebilir.