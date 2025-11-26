Amazon'dan Starlink'e rakip: Dünyanın en hızlı uydu internet anteni tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amazon, uydu interneti pazarında rekabeti kızıştıracak Leo isimli yeni anten ailesini kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirket, serinin en güçlü üyesi olan Leo Ultra modelini "dünyanın en hızlı uydu interneti sunan anteni" olarak tanımlıyor.

GIGABIT HIZINDA İNTERNET SUNUYOR

Leo Ultra, 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızlarına ulaşarak Starlink Performance modelinin sunduğu hızın iki katından fazlasını vadediyor.

Özellikle işletmeler ve hükûmet müşterileri için tasarlanan bu model, performansıyla dikkat çekiyor.

FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK MODELLER

Seride ayrıca 400 Mbps hız sunan 11 inçlik Leo Pro ve 100 Mbps hız sağlayan 7 inçlik Leo Nano modelleri yer alıyor.

Şimdilik önizleme sürümü olarak tanıtılan antenlerin, önümüzdeki yıl itibarıyla geniş çapta satışa sunulması bekleniyor.