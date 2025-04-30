Amazon'dan Starlink'e rakip: İlk uydular fırlatıldı

Haber Merkezi

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon, uydu internet pazarına yönelik büyük projesi Project Kuiper'de kritik bir aşamayı geride bıraktı.

Şirket, 27 adet operasyonel internet uydusunu taşıyan United Launch Alliance (ULA) üretimi Atlas V roketini başarıyla fırlattı. Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.

Bu görev, Amazon'un alçak Dünya yörüngesine (LEO) 3 bin 200'den fazla uydu yerleştirmeyi amaçlayan Project Kuiper mega takımyıldızı için planlanan 80'den fazla fırlatmanın ilkini temsil ediyor.

STARLINK İLE ZAMANLAMA MANİDAR

İlginç bir şekilde, Amazon'un bu Atlas V fırlatmasından sadece üç saat önce, rakibi SpaceX de bir Starlink fırlatması gerçekleştirmişti. Bu durum, iki şirket arasındaki uydu internet yarışının ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor.

Rekabete rağmen Amazon yetkilileri, misyonlarına odaklandıklarını belirtti. Yetkililer, uyduların yörüngeye yerleşme sürecini tamamlarken asıl hedeflerinin "uçtan uca ağ bağlantısı sağlamak" olduğunu vurguladı.

Atlas V roketi, 27 adet Project Kuiper uydusunu başlangıçta Dünya'dan 450 km yüksekliğe bıraktı.

Uydular, kendi itki sistemlerini kullanarak önümüzdeki dönemde 630 km yükseklikteki operasyonel yörüngelerine yükselecekler.

Bu başarılı fırlatma, Amazon'un Ekim 2023'te yine bir Atlas V roketiyle yörüngeye gönderdiği iki prototip uydunun başarılı test sürecinin ardından geldi.

Amazon, bu yeni operasyonel uydularda faz dizili antenler, işlemciler, güneş panelleri, itki sistemleri ve optik uydular arası bağlantılar dahil olmak üzere tüm sistem ve alt sistemlerin performansını artırdığını açıkladı.

BU YIL SONU HİZMETE GİRECEK

Amazon, Project Kuiper hizmetinin bu yılın sonlarına doğru (2025 sonu) müşterilere kapsama alanı sağlamaya başlamasını beklediğini duyurdu.