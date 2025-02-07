Amazon'un yapay zeka destekli Alexa'sı yakında piyasaya çıkıyor

Haber Merkezi

Amazon, uzun zamandır beklenen yapay zeka destekli Alexa güncellemesini sonunda yayınlamaya hazırlanıyor.

26 Şubat'ta New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte, Amazon'un cihazlar ve hizmetler bölümünün başkanı Panos Panay'ın yeni teknolojiyi tanıtması bekleniyor.

ALEXA'NIN YENİ YÜZÜ

Yeni Alexa, bir önceki sürüme göre önemli geliştirmeler sunacak. Mevcut Alexa, genellikle tek komutları işleyebiliyorken, yeni sürüm bir konuşmadaki birden fazla isteği anlayabilecek ve kullanıcılar adına otonom eylemler gerçekleştirebilecek.

YAPAY ZEKA GÜCÜ

Yeni Alexa, Amazon'un 8 milyar dolar yatırım yaptığı bir girişim olan Anthropic'in yapay zeka teknolojisini kullanacak. Bu sayede, Alexa'nın konuşma yetenekleri ve zekası önemli ölçüde gelişecek.

ABONELİK ÜCRETİ OLABİLİR

Yeni Alexa'nın aylık 5 ila 10 dolar arasında bir abonelik ücretiyle sunulması planlanıyor. Mevcut Alexa ise "Klasik Alexa" olarak adlandırılacak ve ücretsiz olmaya devam edecek.

Yeni Alexa'nın geliştirilme sürecinde, yanıt kalitesi ve hızı ile ilgili endişeler nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı.

Ayrıca, yapay zeka teknolojisi, halüsinasyon olarak bilinen yanlış bilgi riski de taşıyor. Alexa, arabalar, televizyonlar ve termostatlar gibi çeşitli cihazlara entegre edildiğinden, güvenilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor.

BETA TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Amazon yöneticileri, hizmetin lansmana hazır olup olmadığını belirlemek için 14 Şubat'ta son bir inceleme toplantısı düzenleyecek.