Amiral gemisi Xperia 1 VII kamerasıyla ön plana çıkacak

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Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VII'de kamera performansını artırmaya hazırlanıyor.

Sızıntılara göre, Xperia 1 VII'nin tüm arka kameraları Exmor T sensörleri ile donatılacak. Bu sayede, telefonun düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmesi bekleniyor.

EXMOR T SENSÖRLERİ

Exmor T sensörleri, Sony'nin daha gelişmiş kamera sensörleri. Daha fazla ışık yakalayabilen ve daha az gürültü üreten bu sensörler, Xperia 1 VII'nin daha kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlayabilir.

Sony'nin mevcut amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI, 1/1.35 inç Exmor T sensörlü 48 MP ana kameraya sahip.

Ancak, ultra geniş ve telefoto kameralarında daha düşük kaliteli Exmor RS sensörleri kullanılıyor.

XPERIA 1 VII'DE TÜM KAMERALARDA EXMOR T

Xperia 1 VII'de ise tüm arka kameralarda Exmor T sensörleri kullanılacak. Bu, ultra geniş ve telefoto kameraların da düşük ışıkta daha iyi performans göstermesini sağlayacak.

DİĞER ÖZELLİKLER

Xperia 1 VII'nin diğer özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.