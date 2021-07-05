Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Önümüzdeki ay çıkış yapacak Android 12’nin hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine geleceğini gösteren yeni bir liste yayınlandı.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına sayılı günler kala, yavaş yavaş hangi modellerin güncellemeyi alacağı netleşmeye başladı.

12 Ağustos'tan sonra kararlı sürümü kullanıma sunulacak Android 12 güncellemesinin hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine geleceği ortaya çıktı.

ANDROID 12 ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO MODELLERİ

Sızdırılan listeye göre, güncellemeyi alacak telefonların listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9s / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10S/ 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 PRO

POCO M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

POCO M3 / M3 Pro 5G

POCO C3

Android 12 ile ilgili hala birçok şirket yol haritasını açıklamış değil ve buna Çinli şirket Xiaomi de dahil. Bu nedenle sızdırılan yukarıdaki listenin, Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını belirtelim.