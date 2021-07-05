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- Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri
Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri
Önümüzdeki ay çıkış yapacak Android 12’nin hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine geleceğini gösteren yeni bir liste yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 13:13
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına sayılı günler kala, yavaş yavaş hangi modellerin güncellemeyi alacağı netleşmeye başladı.
12 Ağustos'tan sonra kararlı sürümü kullanıma sunulacak Android 12 güncellemesinin hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine geleceği ortaya çıktı.
ANDROID 12 ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO MODELLERİ
Sızdırılan listeye göre, güncellemeyi alacak telefonların listesi şu şekilde:
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth
- Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10T / 10T Pro
- Redmi 10X 5G / 10X Pro
- Redmi Note 9s / 9 Pro / 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / 10S/ 10T / 10 5G
- Redmi Note 10 Pro / Pro Max
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K30
- Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
- Redmi K30 Pro / Zoom
- Redmi K30 Ultra / K30S Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO F2 Pro
- POCO F3 GT
- POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 PRO
- POCO M2 / M2 Reloaded / M2 Pro
- POCO M3 / M3 Pro 5G
- POCO C3
Android 12 ile ilgili hala birçok şirket yol haritasını açıklamış değil ve buna Çinli şirket Xiaomi de dahil. Bu nedenle sızdırılan yukarıdaki listenin, Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını belirtelim.