- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka
Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 15:14
ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Aylarca süren testlerden sonra, nihayet Android 12'nin kararlı sürümü yayınlandı. Geçtiğimiz ay Google Pixel modellerine gelen güncelleme, yakında birçok marka tarafından da dağıtılmaya başlanacak.
DİNAMİK TEMA RENGİ ÖNE ÇIKMIŞTI
Android 12, Google’ın ''Material You'' tasarım dilini kullanan tamamen yeni bir kullanıcı arayüzüyle geliyor.
Bu özellikle birlikte, arayüz öğelerinin tonları mevcut duvar kağıdının renklerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanacak.
15 FARKLI MARKA KULLANACAK
Google, genellikle öne çıkan özellikleri yalnızca Pixel modellerine sunuyor. Dinamik tema özelliğinin de ilk başta yalnızca Google Pixel modellerine özgü olacağı söyleniyordu.
Ancak dinamik renk şemasının yakında diğer üreticilerin akıllı telefonlarında da kullanıma sunulacağı ortaya çıktı.
Google'ın Material Components deposuna eklenen kodların arasında aşağıda listelenen 15 üreticinin ismi var:
- Oppo
- Realme
- OnePlus
- Vivo
- Xiaomi
- Motorola
- Itel
- Tecno Mobile
- Infinix
- HMD Global (Nokia)
- Sharp
- Sony
- TCL
- Lenovo
- Robolectric