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Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka

Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka

Android 12’nin dinamik tema özelliği, sadece Pixel telefonlara özel olmayacak, aynı zamanda 15 farklı üretici tarafından da desteklenecek.