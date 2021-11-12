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    Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka

    Android 12’nin dinamik tema özelliği, sadece Pixel telefonlara özel olmayacak, aynı zamanda 15 farklı üretici tarafından da desteklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 15:14
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    Android 12'nin dinamik renk özelliğini destekleyecek 15 marka

    ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

    Aylarca süren testlerden sonra, nihayet Android 12'nin kararlı sürümü yayınlandı. Geçtiğimiz ay Google Pixel modellerine gelen güncelleme, yakında birçok marka tarafından da dağıtılmaya başlanacak.

    DİNAMİK TEMA RENGİ ÖNE ÇIKMIŞTI

    Android 12, Google’ın ''Material You'' tasarım dilini kullanan tamamen yeni bir kullanıcı arayüzüyle geliyor.

    Bu özellikle birlikte, arayüz öğelerinin tonları mevcut duvar kağıdının renklerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanacak.

    android 12

    15 FARKLI MARKA KULLANACAK

    Google, genellikle öne çıkan özellikleri yalnızca Pixel modellerine sunuyor. Dinamik tema özelliğinin de ilk başta yalnızca Google Pixel modellerine özgü olacağı söyleniyordu.

    Ancak dinamik renk şemasının yakında diğer üreticilerin akıllı telefonlarında da kullanıma sunulacağı ortaya çıktı.

    Google'ın Material Components deposuna eklenen kodların arasında aşağıda listelenen 15 üreticinin ismi var:

    • Oppo
    • Realme
    • OnePlus
    • Vivo
    • Xiaomi
    • Motorola
    • Itel
    • Tecno Mobile
    • Infinix
    • HMD Global (Nokia)
    • Sharp
    • Sony
    • TCL
    • Lenovo
    • Robolectric

    android 12

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