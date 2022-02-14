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    Android 12'nin dinamik renk temaları, daha fazla telefona geliyor

    Android 12’nin dinamik tema özelliği, sadece Pixel telefonlara özel olmayacak, aynı zamanda Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi markalar tarafından da desteklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:26
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    Android 12'nin dinamik renk temaları, daha fazla telefona geliyor

    ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

    Aylarca süren testlerden sonra, nihayet Android 12'nin kararlı sürümü yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda Google Pixel modellerine gelen güncelleme, şimdilerde birçok akıllı telefona dağıtılıyor.

    DİNAMİK TEMA RENGİ ÖNE ÇIKMIŞTI

    Android 12, Google’ın ''Material You'' tasarım dilini kullanan tamamen yeni bir kullanıcı arayüzüyle geliyor.

    Bu özellikle birlikte, arayüz öğelerinin tonları mevcut duvar kağıdının renklerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanacak.

    android 12

    DAHA FAZLA MARKA KULLANACAK

    İşletim sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri olan dinamik renk temaları, Android geliştiricileri bloguna göre Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi ve Tecno dahil olmak üzere dünya çapında daha fazla Android 12 telefonda kullanılabilecek.

    Başlangıçta sadece Pixel cihazlarda sunulan dinamik renk temalarının daha fazla akıllı telefona geleceğini duyuran Google, ne yazık ki herhangi bir zaman çizelgesi açıklamadı.

    Google'ın Material Components deposuna eklenen kodların arasında aşağıda listelenen 15 üreticinin ismi var:

    • Samsung
    • Oppo
    • Realme
    • OnePlus
    • Vivo
    • Xiaomi
    • Motorola
    • Itel
    • Tecno Mobile
    • Infinix
    • HMD Global (Nokia)
    • Sharp
    • Sony
    • TCL
    • Lenovo
    • Robolectric

    android 12


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