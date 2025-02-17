Android 15 güncellemesi Motorola modellerini kullanılamaz hale getirdi

Haber Merkezi

Motorola telefon kullanıcıları, Android 15 güncellemesi sonrası büyük bir sorunla karşı karşıya.

Güncellemeyi yükleyen bazı Motorola cihazlarında, stok başlatıcının sürekli çökmesi gibi ciddi bir sorun yaşanıyor. Bu sorun, telefonları neredeyse kullanılamaz hale getiriyor.

ETKİLENEN MODELLER

Android 15 güncellemesi kaynaklı başlatıcı çökme sorunundan etkilenen Motorola modelleri arasında ThinkPhone 25, Razr+ (2023), Edge 50 Neo ve Edge 50 Fusion yer alıyor. Reddit ve Lenovo forumları gibi platformlarda, birçok kullanıcı bu sorundan şikayetçi.

Bir telefonun başlatıcısı, uygulamalara erişim ve ana ekran yönetimi gibi temel işlevleri kontrol eder.

Başlatıcının sürekli çökmesi, telefonun kullanılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf başlatıcılar kullanarak sorunu çözmeye çalışsa da Motorola'nın stok başlatıcısı bu başlatıcıları geçersiz kılmaya çalışıyor ve sorun devam ediyor.

MOTOROLA'DAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Motorola, sorunu çözmek için bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Güncelleme hazır olduğunda, kullanıcılar kilit ekranından Hızlı Ayarlar menüsüne giderek Ayarlar uygulamasını açabilir ve güncellemeyi indirebilirler.

Motorola telefon kullanıcılarının, Android 15 güncellemesini şimdilik yüklememeleri ve şirketin sorunu tamamen çözmesini beklemeleri öneriliyor.