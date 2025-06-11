Android 16, Google'ın yeni renkli tasarım dili olmadan piyasaya çıktı

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Google, mobil işletim sisteminin en son kararlı sürümü olan Android 16'yı yayınladı. Güncelleme, Pixel cihazlar için Canlı Güncellemeler desteği ve işitme cihazı kullanıcıları için iyileştirilmiş ayarlar gibi bir dizi yeni özellik getiriyor; ancak merakla beklenen yeni tasarım dili bu sürümde yer almıyor.

ANDROID 16 İLE GELEN YENİLİKLER

Pixel cihazlarına resmen sunulan Android 16, bildirimler için "Canlı Güncellemeler" özelliğini getiriyor.

Bu özellik, yemek teslimatı gibi hizmetlerin ilerlemesini doğrudan kilit ekranında gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

Ayrıca, Gelişmiş Koruma modu tek dokunuşla en güçlü güvenlik özelliklerini etkinleştirirken, işitme cihazı kullananlar için telefonun mikrofonunun kullanılmasına olanak tanıyan yeni bir ayar ile görüşme netliği önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Bu özellikler, günlük kullanımı daha pratik ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

ERTELENEN TASARIM VE MASAÜSTÜ MODU

Android 16'nın bu ilk kararlı sürümü, Google'ın geçen ay duyurduğu yeni "Material 3 Expressive" tasarım dilini içermiyor.

Android Authority'den Mishaal Rahman'a konuşan bir kaynak, Google'ın bu yeni renkli ve canlı arayüzü 3 Eylül 2025'te yayınlanacak bir güncellemeyle sunmayı planladığını söyledi.

Aynı eylül güncellemesiyle, Android'in yeni masaüstü modunun da kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu özellik, telefon ve tabletlerin harici ekranlara bağlanarak masaüstü benzeri bir deneyim sunmasını sağlayacak, ancak ilk etapta Pixel 8 ve daha yeni modellerle sınırlı olacak.