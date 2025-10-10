Android 16 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yapay zekaya odaklanan Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16'nın 16 Ekim’de küresel olarak duyurulacağını açıkladı.

Bu duyurunun ardından, güncellemeyi alması beklenen cihazların listesi de OnePlus topluluk forumlarında paylaşıldı.

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK ONEPLUS CİHAZLAR

Paylaşılan listeye göre OnePlus 11, 12 ve 13 serisi gibi amiral gemisi telefonlar güncellemeyi alacak. Ayrıca katlanabilir model OnePlus Open da listede yer alıyor.

Orta segmentte ise Nord 3, Nord 4 ve Nord 5 ile Nord CE 4 ve Nord CE 5 gibi modellerin OxygenOS 16'ya yükseltilmesi bekleniyor.

Tablet tarafında ise OnePlus Pad, Pad 2 ve Pad 3'ün güncellemeyi alacağı belirtiliyor.

GÜNCELLEME ALMAYACAK MODELLER

OnePlus 10 serisi, Nord ve Nord 2 serisi, ilk Nord CE modelleri ve N serisi gibi eski amiral gemileri ile giriş seviyesi cihazlar ise Android 16 güncellemesini almayacak.

GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3