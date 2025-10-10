Android 16 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yapay zekaya odaklanan Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16'nın 16 Ekim’de küresel olarak duyurulacağını açıkladı.
Bu duyurunun ardından, güncellemeyi alması beklenen cihazların listesi de OnePlus topluluk forumlarında paylaşıldı.
ANDROID 16 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK ONEPLUS CİHAZLAR
Paylaşılan listeye göre OnePlus 11, 12 ve 13 serisi gibi amiral gemisi telefonlar güncellemeyi alacak. Ayrıca katlanabilir model OnePlus Open da listede yer alıyor.
Orta segmentte ise Nord 3, Nord 4 ve Nord 5 ile Nord CE 4 ve Nord CE 5 gibi modellerin OxygenOS 16'ya yükseltilmesi bekleniyor.
Tablet tarafında ise OnePlus Pad, Pad 2 ve Pad 3'ün güncellemeyi alacağı belirtiliyor.
GÜNCELLEME ALMAYACAK MODELLER
OnePlus 10 serisi, Nord ve Nord 2 serisi, ilk Nord CE modelleri ve N serisi gibi eski amiral gemileri ile giriş seviyesi cihazlar ise Android 16 güncellemesini almayacak.
GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
OnePlus 13
OnePlus 13R
OnePlus 13s
OnePlus Open
OnePlus 12
OnePlus 12R
OnePlus 11
OnePlus 11R
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord CE 4
OnePlus Nord CE 4 Lite
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Pad
OnePlus Pad 2
OnePlus Pad 3