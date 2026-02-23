ABD ve Çin, Ay için karşı karşıya: Hedef suyu bulan ilk ülke olmak

Ay'ın sonsuz karanlığa bürünmüş Shackleton krateri, barındırdığı su buzu potansiyeliyle uzay araştırmalarının yeni odak noktası haline geldi.

ABD ve Çin, derin uzay görevleri için roket yakıtı üretiminde kritik öneme sahip bu kaynağa ilk ulaşan ülke olmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

BLUE ORIGIN İLE AMERİKA'NIN PLANI

Amerika Birleşik Devletleri adına Blue Origin, bu yılın başlarında Blue Moon Mark 1 kargo iniş aracının ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Başarılı olması durumunda bu araç, 2027 yılında NASA'nın su arayacak olan VIPER gezici aracını krater bölgesine taşıyacak.

ÇİN'İN CHANG'E 7 GÖREVİ

Çin Ulusal Uzay Ajansı ise ağustos ayında fırlatılması planlanan Chang'e 7 göreviyle su buzu arayışında çok daha iddialı bir adım atıyor.

Çin'in bu hamlesi, NASA'nın aracından önce bölgeye ulaşarak su çıkarma yarışında en az bir yıllık büyük bir avantaj elde etmesini sağlayabilir.

İLK ULAŞAN KÜRESEL GÜCÜ ELİNDE TUTACAK

Uzay Anlaşması ülkelerin Ay kaynakları üzerinde egemenlik kurmasını yasaklasa da suyu ilk çıkaran taraf endüstri standartlarını ve altyapıyı belirleme şansını yakalayacak.

Zorlu arazi şartlarında yapılacak bu yüksek riskli inişlerin başarılı olması halinde, 2026 yılı Ay su yarışını tanımlayan tarihi bir dönem olarak kayıtlara geçecek.